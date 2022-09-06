Балаклея, Украина, 6 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Сообщения о серьёзных боевых столкновениях в районе города Балаклеи Харьковской области, который ранее был освобождён российскими военными от бандеровцев, появились в соцсетях. Об этом 6 сентября сообщает телеканал RT в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В соцсетях сообщают о серьёзных боях в районе Балаклеи Харьковской области (город, напомним, находится под контролем ВС РФ)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что испанские власти направили самолёт с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии, предназначенными для войск киевского нацистского режима.