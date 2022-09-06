Сан-Паулу, Бразилия, , 15:47 — REGNUM Президент Боливии Луис Арсе заявил в ходе визита в Бразилию, что в результате социальных программ, продвигаемых в его стране, средняя продолжительность жизни населения увеличилась до 74 лет. Трансляцию выступления Арсе вёл государственный телеканал Bolivia.

Луис Арсе UNCTAD

«В последнем, 2021 году, продолжительность жизни в Боливии уже составила 74 года», — сказал Арсе в Сан-Паулу.

Он напомнил, что этот показатель в Боливии в 2005 году составлял всего 64 года и достиг 73 лет в 2019 году перед государственным переворотом: «Мы сократили разрыв в продолжительности жизни. <…> Это инвестиции в здоровье, это улучшение качества жизни, это улучшение достатка, это перераспределение доходов в нашей стране».