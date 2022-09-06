Валуйский район, Белгородская область, , 15:50 — REGNUM Двух юношей в возрасте 18 и 19 подозревают в угоне такси с применением насилия к водителю в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

По предварительным данным, пьяные злоумышленники в посёлке Уразово подошли к водителю такси и попросили отвезти их в село Логачевка. На месте они ненадолго отлучились, а вернувшись, один из подозреваемых ударил водителя кулаком в лицо, затем повалил на землю и потребовал отдать ключи. Дебоширы усадили таксиста на пассажирское сидение, а после продолжили путь. Потерпевший сумел на ходу выпрыгнуть из автомобиля, сообщил о случившемся владельцу машины.

Угнанное такси обнаружили в кювете — злоумышленники попали в ДТП, оба получили травмы.

Возбуждено уголовное дело, санкции предусматривают лишение свободы на срок до семи лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.