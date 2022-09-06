Москва, , 15:47 — REGNUM Торговые отношения России и Вьетнама развиваются давно и успешно. Это не только следствие исторических связей со времен СССР, но и результат особенностей развития стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

«Во Вьетнаме население стремительно растет, при этом на фоне промышленного развития увеличивается урбанизация. То есть количество едоков, приходящихся на одного крестьянина, постоянно растет.

Одновременно у горожан меняются стандарты потребления, они начинают питаться более сытно и разнообразно. Благодаря этому Вьетнам все больше заинтересован в поставках продовольствия. В частности, он потребляет почти 50% российского экспорта свинины.

В этом контексте поставки зерна — не самое успешное решение, особенно в свете тех препон, которые Запад чинит в вопросах фрахта судов и страхования грузов для поставок из России.

Гораздо логичнее развивать у нас животноводческие хозяйства и переработку зерна, например, в так любимую вьетнамцами лапшу. Экспорт этих товаров и более рентабелен, и требует меньше расходов на транспортировку», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заинтересована в расширении пшеницы во Вьетнам, а также другой сельскохозяйственной продукции, заявил глава Минсельхоза РФ Сергей Левин.

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