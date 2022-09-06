Москва, 6 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Торговые отношения России и Вьетнама развиваются давно и успешно. Это не только следствие исторических связей со времен СССР, но и результат особенностей развития стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

«Во Вьетнаме население стремительно растет, при этом на фоне промышленного развития увеличивается урбанизация. То есть количество едоков, приходящихся на одного крестьянина, постоянно растет.

Одновременно у горожан меняются стандарты потребления, они начинают питаться более сытно и разнообразно. Благодаря этому Вьетнам все больше заинтересован в поставках продовольствия. В частности, он потребляет почти 50% российского экспорта свинины.

В этом контексте поставки зерна — не самое успешное решение, особенно в свете тех препон, которые Запад чинит в вопросах фрахта судов и страхования грузов для поставок из России.

Гораздо логичнее развивать у нас животноводческие хозяйства и переработку зерна, например, в так любимую вьетнамцами лапшу. Экспорт этих товаров и более рентабелен, и требует меньше расходов на транспортировку», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заинтересована в расширении пшеницы во Вьетнам, а также другой сельскохозяйственной продукции, заявил глава Минсельхоза РФ Сергей Левин.

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