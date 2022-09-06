Ярославль, , 15:58 — REGNUM В Ярославле состоялся аукцион по продаже объекта культурного наследия «Дом Дунаева» 1886 года постройки. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Дом Дунаева Yarnews.net

Здание выставлялось на продажу уже не в первый раз. Очередной аукцион был объявлен 1 июля 2022 года, за дом вместе с земельным участком власти хотели получить 47,1 миллионов рублей.

Торги состоялись 6 сентября и на этот раз нашёлся желающий приобрести объект культурного наследия. Новым владельцем здания стало АО «Ленинский рынок», причём продали его дороже — за 48 млн. Напомним, сам рынок в 2020 году купило московское ООО «Дордой».

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