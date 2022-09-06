Черемхово, Иркутская область, , 18:52 — REGNUM Действующее в Черемховском районе Иркутской области предприятие по производству талька, благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда», увеличило объёмы выпуска продукции на 36%. Внедрение инструментов бережливого производства позволило сократить реакции на простои на 67%. Как сообщает пресс-служба правительства региона, при этом время работы оборудования возросло на 20%. Также более комфортными стали условия труда.

В Иркутской области предприятие по производству талька увеличило объёмы выпускаемой продукции в рамках нацпроекта «Производительность труда» Правительство Иркутской области

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«Иркутская область активно участвует в нацпроекте «Производительность труда»: пока подводятся итоги на одном предприятии, начинается работа еще на двух. Постоянный рост числа участников — лучшее доказательство того, что реализация нацпроекта дает реальные результаты, которые, в том числе, влияют на экономику региона в целом. Увеличение производительности труда на предприятиях — это рост налоговых поступлений в региональный бюджет, а значит, дополнительные средства можно будет направить на реализацию социальных проектов», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

В настоящее время активная фаза работы экспертов на предприятии подошла к концу, но внедрение инструментов бережливого производства на разных участках будет продолжаться еще 2,5 года. Нацпроектом предполагается ежегодный рост производительности труда не менее чем на 10%.

Как отметил руководитель проекта со стороны Федерального центра компетенций Юрий Анашкин, комплексная система федеральных и региональных институтов развития предоставляет возможность всё большему числу российских производителей стать участниками системы импортозамещения, которая помогает российской экономике твёрдо стоять на ногах.

ООО «Байкальские минералы» — ведущий российский производитель молотого талька, применяемого в бумажной, резиновой, лакокрасочной, парфюмерно-косметической и других сферах промышленности.

«Мы помогаем выявлять потери времени (которые есть на любом предприятии, уж поверьте), неэффективную организацию рабочего пространства, плохо выстроенные производственные цепочки и так далее. Все это сразу заметно для нас, у наших экспертов есть опыт работы в самых крупных компании на территории России, мы умеем видеть и устранять потери времени, которые не приносят ценности в производстве продукции.

В том числе, отмечу, что высвобождается творческая энергия работников предприятия — они понимают, что могут улучшить что-то для себя, чтобы было удобнее работать, меньше уставать, а значит, совершенствовать свой баланс работы и личной жизни и т.д. Все это сказывается на атмосфере в коллективе, люди сами хотят сделать больше для своего предприятия», — отмечает старший руководитель проекта ФЦК Андрей Гайворонский.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

ФЦК помогает компаниям повышать свою производительность за счет роста эффективности и оптимизации производственных процессов, а не за счет сокращения персонала. Работа экспертов охватывает всю производственную цепочку: от производителей зерна и мукомольных компаний до пекарей и кондитеров.

Такой разносторонний производственный опыт дает экспертам ФЦК возможность комплексно решать присущие отрасли проблемы, подмечать самые неприметные, сложные нюансы и увеличивать выручку и прибыль компаний за счет внедрения культуры непрерывных улучшений.