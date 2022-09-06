Донецк, , 15:42 — REGNUM Обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ зафиксирован 6 сентября в 13:30, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 13:30 Петровский район обстреляли со стороны Красногоровки. По городу выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 53-я механизированная бригада ВСУ оставила свои позиции в районе посёлка Зайцево в ДНР из-за высоких потерь.

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