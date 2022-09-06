Москва, , 15:41 — REGNUM В России потребительское кредитование набирает обороты после турбулентности марта-апреля 2022 года, причем делает это довольно быстрыми темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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«Ситуация, которая сейчас складывается на рынке, говорит о том, что рост потребительского кредитования имеет достаточно устойчивую тенденцию: на фоне снижения процентных ставок объемы кредитования будут продолжать расти, — сказал Твердохлеб. — Кроме того, банки начали активнее предлагать продукты, которые интересны клиентам (например, дебетовые карты с овердрафтом). Это также увеличивает кредитные аппетиты граждан, что можно расценивать исключительно как положительный фактор с точки зрения влияния на экономику и стимулирования потребительского спроса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов рассказал, какая ситуация будет складываться на российском рынке потребительского кредитования.

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