Рейкьявик, 6 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Исландская певица Бьорк (Бьорк Гвюдмюндсдоуттир) выпустила видео на сингл Atopos. Об этом пишет издание Pitchfork.

Цитата из видеоклипа Atopos Бьорк

В ролике артистка предстаёт в образе «светящейся лесной феи, кончики пальцев которой сливаются с фантастическими грибами под её копытами», а основной локацией клипа выступает волшебный лес. Режиссёром видео стал британский фотограф Видар Логи.

Напомним, 30 сентября 2022 года Бьорк представит свой новый альбом под названием Fossora. Пластинка станет 12-м полноформатным релизом певицы.