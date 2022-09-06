Москва, , 15:39 — REGNUM Бесплатные еженедельные старты «5 верст» продолжают развиваться: за 2 месяца существования в проекте зарегистрировалось более 15 000 новых участников. В рамках проекта проводятся забеги на дистанцию в 5 км, присоединиться к ним может каждый — вне зависимости от уровня физической подготовки. Участники соревнуются не друг с другом, а сами с собой, планомерно улучшая свои результаты и каждую неделю становясь еще выносливее.

С началом нового учебного года многие возвращаются к активному образу жизни после череды отпусков и каникул. Прокачать свою выносливость и испытать свои силы можно вместе с проектом «5 верст», в рамках которого в 68 городах России каждую субботу проводятся бесплатные старты. Проект не только позволяет улучшать свою физическую форму, но и открывает дорогу новым знакомствам и хорошему настроению. Принять участие в проекте просто: достаточно зарегистрироваться на сайте, сохранить полученный QR-код и прийти с ним на место старта в субботу в 9:00.

Проект «5 верст» появился два месяца назад как преемник проекта «Паркран», который принимал участие во втором сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Конкурс «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ благодаряфедеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемому в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Проект «5 верст» не только стал одним из 26 участников, прошедших в шорт-лист конкурса, но и был отдельно отмечен АНО «Национальные приоритеты». Было принято решение поддержать авторов инициативы специальным призом. Отметим, что третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» стартует уже этой осенью. Подробности на сайте tyvigre.ru

«С нашего старта прошло уже целых два месяца. Все это время мы развивались и уверенно шли вперед, продолжая объединять энтузиастов, любителей спорта и здорового образа жизни по всей стране. Уже видны результаты нашей совместной работы: на сайте проекта зарегистрировалось более 15 000 человек, мы провели почти 1000 стартов и зафиксировали почти 30 тысяч финишей. Нашу новостную рассылку читают более 10 000 подписчиков. Мы регулярно получаем ваши отклики и поддержку, и хотим поблагодарить за доверие, за отзывы и комментарии, и, конечно же, за то, что вы помогаете нам расти и расширяться надругие города. Везде находятся люди, которые увлечены бегом, ходьбой, здоровым образом жизни и готовы помогать в организации и проведении стартов 5 вёрст — и это для нас очень ценно», — отмечает руководитель проекта «5 ВЁРСТ» Максим Егоров.

В рамках проекта «5 верст» за прошедшие два месяца было проведено 94 еженедельных мероприятия. За время существования инициативы общее число мероприятий достигло 951, уникальных участников — 9 869 человек, а волонтеров — 9 388. По статистике в среднем на одного участника приходится 2,7 финишей, а на преодоление 5 километров дистанции и пересечение финишной черты уходит около 27 минут 58 секунд.

«Я папа двух замечательных деток, которые, пока были маленькими, бегали со мной в коляске. Сейчас бегаю с собачкой биглем. На забегах со мной практически всегда вся семья: супруга, дети, собака. Увлекаюсь бегом, велокатанием, путешествую по мере возможности. выступаю идейным организатором групповых тренировок в Павшинской Пойме города Красногорска. Началось все с «Паркрана». С этим движением я знаком давно, в моей копилке более 130 «Паркранов», большая часть из которых в Крылатском. В свое время туда зазвали беговые друзья. А теперь посещаю «5 вёрст». Радостно видеть улыбающихся, светящихся людей. На старте многие еще хмурые и не проснувшиеся, а на финише-бодрые и свежие», — делится своими впечатлениями один из участников проекта — Андрей Андреев.

Узнать больше о проекте «5 верст» можно на официальном сайте инициативы. Участники, которые прошлирегистрацию, могут принимать участие в любой действующей локации, сохранять свои результаты и смотреть личную статистику.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Подробности о том, как спорт оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние и как поддерживать себя в спортивной форме, можно узнать на портале объясняем.рф.

Второй сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» стартовал 16 ноября 2021 года, проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Второй сезон конкурса отличается всероссийским масштабом: всего было подано 4027 заявок на участие из всех регионов страны, из которых в лонг-лист было отобрано 250 конкурсантов. Яркие проекты лонг-листа представляют 57 регионов, многие проекты реализуются сразу в нескольких регионах или даже имеют всероссийский масштаб.

С 19 февраля по 14 марта для авторов 250 лучших проектов прошел образовательный акселератор «Стратегия создания и продвижения спортивного продукта», который помог им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы, вывести проекты на качественно новый уровень. Участникам были доступны мастер-классы и семинары от ведущих экспертов в области спортивного менеджмента и маркетинга.

28 марта был опубликован шорт-лист с финалистами конкурса, а 6−7 апреля прошла защита, в ходе которой экспертным советом были определены победители.

Благодаря конкурсу авторы инициатив смогли заявить о себе на всю страну и выиграть гранты на развитие своих проектов: победители в каждой из пяти номинаций получили по 300 тысяч рублей, а гран-при составляет 1 миллион рублей.

Номинации второго сезона конкурса поддержали партнеры конкурса: «Трансформацию в спорте» поддержал ведущий спортивный онлайн-ритейлер с широким офлайновым покрытием «Спортмастер», а «Дети в спорте» — бренд Nike. Партнером конкурса «Ты в игре» выступил Триколор. На телевизионных и цифровых каналах проекта «Наш спорт» и в онлайн-проекте оператора «Большой эфир» зрители могли узнать об участниках «Ты в игре». Также Триколор учредил специальную номинацию «#НашСпортЗдесь», за победу в которой боролись все участники конкурса вне зависимости от основной номинации, куда они подали заявки.

Ход конкурса освещали ведущие спортивные СМИ. Российский спортивный интернет-портал «Чемпионат», лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывал о проектах участников конкурса, а также выступил партнером номинации «Медиа». Информационную поддержку конкурсу и его участникам оказывали журнал «Большой спорт» и портал «СпортКП». Партнером конкурса выступил Российский международный олимпийский университет (РМОУ), который провел образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.