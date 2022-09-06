Бердянск, Бывш. УССР, , 15:38 — REGNUM Недавно прогремевший около здания городской администрации в Бердянске взрыв является террористическим актом. Об этом 6 сентября заявил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Терроризм Surian Soosay

«Произошедшее является терактом. Остальные обстоятельства, в том числе данные о пострадавших, уточняются», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в центральной части Бердянска прогремел взрыв.