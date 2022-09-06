Тирасполь, 6 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Молдавия ввела ограничения на ввоз удобрений в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), что сделало невозможным импорт почти всех видов удобрений, которые годами используют в ПМР. Об этом, как передаёт 6 сентября телеканал ТСВ, заявил журналистам глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Он сообщил, что запрет действует с 1 сентября. Не разрешается вводить удобрения, которые не применяют в Молдавии. Если в ПМР покупали агропрепараты в России и в б. УССР, то молдавские фермеры — в странах ЕС.

«Ограничивать приднестровских фермеров непродуктивно. Есть у кого-то налаженные связи с поставщиками, есть скидка. Каждый ищет, где выгоднее. При этом мы тоже заботимся о качестве сельхозугодий», — сказал Игнатьев.

Министр отметил, что Кишинёв добивается перепрофилирования приднестровских фермеров.

Ранее Игнатьев сообщил, что в Молдавии ставят бюрократические препоны при импорте в Приднестровье лекарств.