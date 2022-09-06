Владивосток, , 15:59 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали 6 сентября глава Татарии Рустам Минниханов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Встреча делегаций состоялась в рамках Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба главы РТ.

Восточный экономический форум Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Минниханов отметил большой интерес к наращиванию сотрудничества среди региональных предприятий. Из Татарии на Камчатку поставляются грузовые автомобили и запчасти, автобусы и шины. Из Камчатского края завозится рыба и переработанные рыбные продукты.

«Готовы увеличивать поставки грузовых автомобилей «КамАЗ» и запчастей к ним, развивать взаимодействие в области судостроения, в том числе по двигателям, работающим на СПГ, сотрудничать в энергетических, строительных и инфраструктурных проектах», — заявил глава РТ.

Несмотря на большие расстояния между регионами, есть хорошие возможности не только для развития туризма, но и экономического сотрудничества, сказал Минниханов и привел в качестве примера строительство гостиничного комплекса рядом с международным аэропортом «Казань», инвестором которого выступил камчатский предприниматель.

В ответном слове губернатор Камчатского края уделил внимание активному развитию строительства в регионе и готовности работать в этой отрасли с Татарией. Также интересен опыт республики в части привлечения инвестиций, заключил Солодов.

Ранее ИА REGNUM передавало, на полях Восточного экономического форума главы делегаций из Татарии и Хакасии подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

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