Москва, , 15:36 — REGNUM Нельзя полностью согласиться со словами министра энергетики России. Отказ от российского газа для Европы возможен, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Партнерс» Виктор Шахурин.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Для этого потребуется лишь значительно нарастить государственные субсидии потребителям и существенно сократить потребление.

Но как бы ни сокращали европейцы энергопотребление в быту, отказываясь от кондиционеров и снижая температуру в домах зимой, пренебрегая мытьем и вкладываясь в энергосбережение, этого будет недостаточно.

Придется также закрыть большую часть промышленных предприятий, которые в последние 40 лет строились исключительно в расчете на поставки дешевого газа из России.

Потому что законы физики не обмануть, газ, который сначала сжижают, потом везут по морю на тысячи миль, потом регазифицируют, не может быть дешевле того, который идет из России по трубам. Закон сохранения энергии не позволит.

Не говоря уже о том, что для увеличения таких поставок потребуются новые терминалы для сжижения и регазификации, дополнительные газовозы, и все эти расходы войдут в итоговую цену газа для европейцев.

Так что химическую промышленность, металлургию, машиностроение в Европе придется сокращать. А производство европейским компаниям переносить в те страны, где и рабочая сила дешевле, и энергоресурсы доступнее из-за того, что политики не увлекаются самоубийственными санкциями», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году. Это приведёт к остановке работы промышленности в ЕС, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

Читайте также: Глава Минэнерго: Европа не может отказаться от газа из РФ даже к 2027 году