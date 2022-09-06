Кострома, , 16:19 — REGNUM В Костроме появится новый памятник «участникам боевых действий, погибшим при исполнении воинского и служебного долга». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель областной организации ветеранов Афганистана Владимир Внуков.

Так будет выглядеть памятник военным, который установят у Вечного огня в Костроме Администрация Костромы

Памятник установят рядом с Вечным огнём на проспекте Мира. Он будет представлять из себя несколько гранитных стел, на которых появятся фамилии костромских военных, участвовавших в войне в Афганистане, первой и второй чеченских кампаниях, специальной операции на территории бывш. УССР. Всего на плитах будет размещено около 200 имён.

«Идея этого памятника обсуждалась со вдовами и матерями погибших. Да, в Костроме есть монументы, посвященные участникам этих военных конфликтов, но памяти много не бывает», — пояснил Внуков.

Средства на создание памятника — 500 тысяч рублей Костромская областная организация ветеранов «Боевое братство» получила от области в рамках гранатовой поддержки. Изготовить памятник планируется до конца 2022 года. Точная дата его открытия пока не сообщается.

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