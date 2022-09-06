Берлин, 6 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Число заказов на заводах Германии падают шестой месяц подряд, в то время как инфляция и неопределенность в отношении поставок энергоносителей подрывают крупнейшую экономику ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистическую службу Германии.

Maurizio Pesce Производство на заводе

В августе 2022 года спрос на продукцию упал на 1,1% по сравнению с июнем, что вызвано снижением спроса на потребительские товары, прежде всего фармацевтические. Это хуже, чем падение на 0,7%, которое прогнозировали экономисты.

Германия прилагает все силы, чтобы предотвратить энергетический кризис будущей зимой после того, как Россия сократила поставки природного газа. Даже если Германии это удастся, экономике, тем не менее, будет трудно преодолеть резкое повышение расходов, которое осложняет промышленное производство и подрывает восстановление сектора услуг после пандемических ограничений.

«Предприятия по-прежнему испытывают трудности с выполнением заказов, поскольку цепочки поставок прерваны из-за [СВО, проводимой Россией на территории б. УССР] и сохраняются искажения, вызванные кризисом в связи с COVID-19», — говорится в заявлении статистического управления Германии от 6 сентября.

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца объявило о новых мерах в размере 65 млрд евро, призванных помочь домохозяйствам и предприятиям справиться с кризисом, однако экономисты считают, что этого будет недостаточно, чтобы предотвратить рецессию.

Индекс деловой активности S&P Global на прошлой неделе показал замедление темпов роста предприятий в большинстве регионов еврозоны на фоне снижения покупательной способности потребителей.