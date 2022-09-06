Москва, 6 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Называть или не называть доллары условными единицами — наверное, должно зависеть от контекста, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Maklay62 Доллары

«Конечно, если говорить об измерении стоимости того или иного товара или услуги на внутреннем рынке страны либо рассуждать о неких показателях платежного баланса, доллар выполняет роль расчетного эквивалента и фактически является условной единицей.

А в международных контрактах России или на мировом рынке доллар вполне реален, кроме него существуют и другие твердые валюты, и поэтому, наверное, в этом случае американской валюте лучше оставить ее название.

А вот то, что доллар США, как и иные валюты недружественных стран, являются на сегодня для участников российского рынка в значительной степени токсичными валютами, сомнений не вызывает.

Массово вводимые комиссии за ведение валютных счетов в таких валютах, значительно возросшие комиссии за валютные переводы, отсутствие на территории России реальных финансовых инструментов, в которые эти валюты можно было бы инвестировать, грядущий рост ставок резервирования для банков по валютным активам — всё это делает использование доллара не только неэффективным, но попросту убыточным для тех же физических лиц. В случае ослабления рубля

возможен возврат долларовых сбережений в положительную зону. Помимо глобальных экономических и политических новостей, здесь многое будет зависеть от политики Банка России в части валютных ограничений. Так или иначе, в среднесрочной перспективе избавление доллара от токсичности нам вряд ли грозит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доллар — это токсичная валюта, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

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