Джакарта, , 15:30 — REGNUM Бывший директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Юго-Восточной Азии Тяндра Адитама предупредил правительство и граждан Индонезии о загадочной пневмонии, которая была недавно обнаружена в Аргентине, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Конечно, мы по-прежнему должны проявлять бдительность в отношении вспышек различных инфекционных заболеваний», — заявил Тяндра Адитама.

Министерство здравоохранения Индонезии ранее заявляло, что загадочная пневмония, обнаруженная в Аргентине, была обнаружена в Индонезии в 1996 году на Бали и в 1999 году в Тангеранге.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальному сайту института аэрокосмических технологий Адисутджипто в Индонезии, ряд зарубежных стран заинтересованы в покупке индонезийских самолетов.

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