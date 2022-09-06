Порт-о-Пренс, 6 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Гаитянский судья Вальтер Вессер Вольтер, который расследует дело об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, допросил главного подозреваемого — Кристиана Эммануэля Санона. Об этом пишет Prensa Latina.

Facebook.com/jovenelmoise Жовенель Моиз

Такой допрос Санона стал первым после его ареста в июле 2021 года, вскоре после совершения преступления и обвинений в том, что он был одним из главных организаторов заговора, в котором участвовало около двадцати бывших колумбийских военных.

Санон, который несколько лет жил в США, представляет себя как врача и христианского пастора. В 2011 году он начал политическую карьеру, критикуя коррупцию гаитянских элит, контроль международного сообщества над страной и подтверждая свое желание воплотить политическую альтернативу для общества.

Он вернулся на Гаити в июне, за месяц до убийства, на частном самолете.

По данным следствия, первоначальной задачей было похищение Моиза и принуждение его к изгнанию, но незадолго до назначенной даты цель изменилась.

Моиз был убит 12 выстрелами в своей резиденции.