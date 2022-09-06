Лондон, , 15:29 — REGNUM В должность премьер-министра Великобритании вступила лидер Консервативной партии страны Лиз Трасс. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Лиз Трасс Gov.uk

Пресс-служба опубликовала фотографию, на которой Трасс запечатлена во время своей аудиенции у британской королевы Елизаветы II в замке Балморал в Шотландии.

При этом традиционно монарх Великобритании проводит встречу с новым премьер-министром страны и даёт ему поручение сформировать новое правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подавший летом 2022 года в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей супругой Кэрри Джонсон покинул резиденцию правительства страны на Даунинг-стрит в Лондоне.