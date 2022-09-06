Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM В Екатеринбурге арестовали общественного деятеля и журналиста Максима Румянцева. Его обвинили в возбуждении ненависти, а также унижении человеческого достоинства, сообщили представителям СМИ в пресс-службе Чкаловского районного суда города.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Румянцеву назначили пять суток ареста. Причиной ареста стал инцидент в одном из маршрутных автобусов Екатеринбурга, пишут СМИ.

Журналист остановил автобус и потребовал объяснений от водителя, который якобы высадил его дочь на трассе. При этом Румянцев всячески оскорблял иностранца, а после посоветовал ему «уехать из России».