Донецк, 6 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Миномётный обстрел села Новобахмутовка со стороны киевских боевиков зафиксирован 6 сентября, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снаряда НАТО калибра 155 миллиметров

В 12:55 Новобахмутовку обстреляли с позиций ВСУ в селе Розовка. По селу выпустили шесть мин калибра 120 мм.

Днём ранее было зафиксировано три обстрела Новобахмутовки. ВСУ в общей сложности выпустили по селу 20 снарядов калибра 152 и 155 мм.