6 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Полегенько, , 19:05 — REGNUM Остров Уединения занимает изолированное положение в северной части Карского моря и, пожалуй, полностью оправдывает свое название. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на острове в составе творческой экспедиции в Арктику, организованной Первой горнорудной компанией Росатома.

Остров Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров расположен между Новой Землей, Таймыром и Северной Землей. Площадь острова совсем небольшая, высота острова до 25 м: западная часть острова возвышенная, на восток поверхность острова постепенно понижается.

Остров Уединения расположен в северной части Карского моря, между Новой Землей, Таймыром и Северной Землей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Высота острова около 25 м: западная часть острова возвышенная, на восток поверхность острова постепенно понижается Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Уединения совсем небольшой, всего порядка 20 кв. км. Александр Полегенько © ИА REGNUM

По острову протекают короткие ручьи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Самый большой ручей острова Уединения — ручей Иогансена длиной около 2,5 км Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уже многие годы остров Уединения заброшен, здесь нет людей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как и на всех островах Северного Ледовитого океана, на острове Уединения суровый арктический климат. Летом температура редко достигает отметки +7° С.

Заброшенная полярная станция на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Берег Карского моря Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скалистый берег острова Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мусор в Арктике — главное напоминание о прошлой жизнедеятельности человека Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мусор в Арктике Александр Полегенько © ИА REGNUM Мусор в Арктике Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пейзажи острова Уединения и горы металлолома Александр Полегенько © ИА REGNUM

Летом, в период гнездования, на острове Уединения гнездуются колонии полярных чаек (бургомистров) и белых чаек. Белые чайки — редкий вид морских птиц, обитающих исключительно в Арктике. Про них говорят, что это белый медведь в перьях, чайка, как и медведь, добывает еду с кромки льда. Численность их популяций приблизительно сопоставима, по подсчётам, на одного медведя приходится одна чайка.

Полярные чайки летом гнездятся на суше Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярные чайки на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярные чайки для гнездования облюбовали одно из заброшенных строений на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярные чайки выходят на сушу только в период размножения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярные чайки на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участник экспедиции фотографирует редких птиц Александр Полегенько © ИА REGNUM

А ещё именно белый медведь, который может оставаться на острове летом, и является их главным врагом. Сегодня вид находится под угрозой исчезновения. Учёные предполагают, что из-за изменения климата и таяния льдов чайки вынуждены перелетать в другие места в поисках пропитания, даже в период гнездования.

Главной опасностью для чаек является белый медведь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Белый медведь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Белые медведи на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Белые чайки — одно из любимых лакомств белого медведя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Белые медведи на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM Белые медведи на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Белые медведи на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Белые медведи на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Белые медведи на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Белые медведи на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Из-за его незначительных размеров, вплоть до момента нанесения координат на карты, мореплаватели то и дело теряли остров из виду.

Судно «Михаил Сомов» у берегов острова Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

В общей сложности остров Уединения открывали три раза. В 1878 году, во время промысла на зверобойной шхуне «Нордланд», остров был открыт норвежским капитаном Эдваром Иоганнесеном. Он же и дал острову название Ensomheden (норв. «одиночество»).

Вертолёт Ми-8Т совершает посадку на остров Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экипаж вертолёта Ми-8Т Александр Полегенько © ИА REGNUM

Высадка экспедиции с судна «Михаил Сомов» на остров Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вертолёт Ми-8Т на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Второй раз, в 1915 году, остров обнаружила экспедиция на барке «Эклипс» под командованием Отто Свердрупа, которая разыскивала пропавшую экспедицию Русанова. Пропавших полярников тогда спасти не удалось, но зато участники экспедиции вышли на остров и подняли над ним российский флаг. В последующие 15 лет мореплаватели тщетно пытались снова отыскать остров, который как будто бы растворился.

Заброшенные постройки на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенные постройки на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенные постройки на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Брошенная техника на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Хвостовая балка Ми-8Т, потерпевшего крушение при посадке 24 декабря 1984 года Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лишь немногочисленные заброшенные постройки напоминают о том, что когда-то остров был заселён полярниками Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенные постройки на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенные постройки на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1933 году экспедиция под руководством Отто Шмидта на судне «Челюскин, следовавшая из Мурманска во Владивосток, случайно обнаружила необитаемый остров в 50 милях к северо-западу от того места, где Иоганнесен нанес на карту остров Уединения. Экспедиция установила, что случайно обнаруженная земля и есть остров Уединения. В результате участники экспедиции сумели определить точные координаты острова, произвести съемку местности, таким образом остров появился на карте.

После ухода человека с острова Уединения медведи — единственные хозяева этих мест Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенные постройки на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенные постройки на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенные постройки на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вид из окна Александр Полегенько © ИА REGNUM

А уже через год на нём появилась первая полярная станция, которая функционировала последующие 62 года. Даже во время Великой Отечественной войны станция бесперебойно работала, полярники продолжали вести непрерывные наблюдения и проводить исследования. Но распад СССР привел к сворачиванию научной и военной деятельности по всей Арктике, в результате чего в конце 1996 года полярная станция была закрыта.

Заброшенная полярная станция на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Распад СССР привел к сворачиванию научной и военной деятельности по всей Арктике Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенная постройка на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

В конце 1996 года полярная станция на острове Уединения была закрыта и сотрудники станции покинули остров Александр Полегенько © ИА REGNUM

Разбросанный по острову металлолом Александр Полегенько © ИА REGNUM Разбросанный по острову металлолом Александр Полегенько © ИА REGNUM

На долгие годы остров остался забытым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пустые бочки выбрасывает в Карское море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пустые бочки выбрасывает в Карское море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Уединения сегодня Александр Полегенько © ИА REGNUM

Даже во время Великой Отечественной войны станция бесперебойно работала, полярники продолжали вести непрерывные наблюдения и проводить исследования Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возобновление работы станции имеет чрезвычайно важное значение для развития российской Арктики. От полученных данных зависит эффективность проводки судов по трассе Северного морского пути Александр Полегенько © ИА REGNUM

Брошенная техника Александр Полегенько © ИА REGNUM Остров Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенные постройки на острове Уединения Александр Полегенько © ИА REGNUM

И вот спустя 26 лет, в августе 2022 года, на острове Уединения были возобновлены метеорологические наблюдения. Сотрудники Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды установили на острове автоматическую метеорологическую станцию (АМС), которая не требует постоянного обслуживания и присутствия людей. Электроэнергию АМС получает от солнечных батарей и ветрогенератора. Автоматические метеорологические станции состоят из датчиков, установленных на метеомачте и подключённых к боксу с логером (коммутатором). Датчики АМС производят наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, параметрами ветра.

В августе 2022 года на острове Уединения были возобновлены метеорологические наблюдения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сотрудники Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды установили на острове автоматическую метеорологическую станцию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Новая метеорологическая станция не требует постоянного обслуживания и присутствия людей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Датчики АМС производят наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, параметрами ветра Александр Полегенько © ИА REGNUM

Каждые три часа полученные данные передаются в центр сбора в Архангельске и далее транслируются в Гидрометцентр России.

Возобновление работы станции имеет чрезвычайно важное значение для развития российской Арктики. Наблюдательная сеть в этом районе очень редкая, от объема и точности получаемых на станции сведений зависит эффективность проводки судов по трассе Северного морского пути.

Читайте ранее в этом сюжете: Арктика: Мыс Стерлигова — полярная станция на краю Земли