Александр Полегенько,
6 сентября 2022, 19:05 — REGNUM Остров Уединения занимает изолированное положение в северной части Карского моря и, пожалуй, полностью оправдывает свое название. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на острове в составе творческой экспедиции в Арктику, организованной Первой горнорудной компанией Росатома.
Остров Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Остров расположен между Новой Землей, Таймыром и Северной Землей. Площадь острова совсем небольшая, высота острова до 25 м: западная часть острова возвышенная, на восток поверхность острова постепенно понижается.
Остров Уединения расположен в северной части Карского моря, между Новой Землей, Таймыром и Северной Землей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Высота острова около 25 м: западная часть острова возвышенная, на восток поверхность острова постепенно понижается
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Остров Уединения совсем небольшой, всего порядка 20 кв. км.
Александр Полегенько © ИА REGNUM
По острову протекают короткие ручьи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Самый большой ручей острова Уединения — ручей Иогансена длиной около 2,5 км
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уже многие годы остров Уединения заброшен, здесь нет людей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Как и на всех островах Северного Ледовитого океана, на острове Уединения суровый арктический климат. Летом температура редко достигает отметки +7° С.
Заброшенная полярная станция на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Берег Карского моря
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Скалистый берег острова Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мусор в Арктике — главное напоминание о прошлой жизнедеятельности человека
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мусор в Арктике
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мусор в Арктике
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пейзажи острова Уединения и горы металлолома
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Летом, в период гнездования, на острове Уединения гнездуются колонии полярных чаек (бургомистров) и белых чаек. Белые чайки — редкий вид морских птиц, обитающих исключительно в Арктике. Про них говорят, что это белый медведь в перьях, чайка, как и медведь, добывает еду с кромки льда. Численность их популяций приблизительно сопоставима, по подсчётам, на одного медведя приходится одна чайка.
Полярные чайки летом гнездятся на суше
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярные чайки на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярные чайки для гнездования облюбовали одно из заброшенных строений на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярные чайки выходят на сушу только в период размножения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярные чайки на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участник экспедиции фотографирует редких птиц
Александр Полегенько © ИА REGNUM
А ещё именно белый медведь, который может оставаться на острове летом, и является их главным врагом. Сегодня вид находится под угрозой исчезновения. Учёные предполагают, что из-за изменения климата и таяния льдов чайки вынуждены перелетать в другие места в поисках пропитания, даже в период гнездования.
Главной опасностью для чаек является белый медведь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Белый медведь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Белые чайки — одно из любимых лакомств белого медведя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Из-за его незначительных размеров, вплоть до момента нанесения координат на карты, мореплаватели то и дело теряли остров из виду.
Судно «Михаил Сомов» у берегов острова Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В общей сложности остров Уединения открывали три раза. В 1878 году, во время промысла на зверобойной шхуне «Нордланд», остров был открыт норвежским капитаном Эдваром Иоганнесеном. Он же и дал острову название Ensomheden (норв. «одиночество»).
Вертолёт Ми-8Т совершает посадку на остров
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Экипаж вертолёта Ми-8Т
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Высадка экспедиции с судна «Михаил Сомов» на остров
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Второй раз, в 1915 году, остров обнаружила экспедиция на барке «Эклипс» под командованием Отто Свердрупа, которая разыскивала пропавшую экспедицию Русанова. Пропавших полярников тогда спасти не удалось, но зато участники экспедиции вышли на остров и подняли над ним российский флаг. В последующие 15 лет мореплаватели тщетно пытались снова отыскать остров, который как будто бы растворился.
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Остров Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Брошенная техника на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Хвостовая балка Ми-8Т, потерпевшего крушение при посадке 24 декабря 1984 года
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Остров Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лишь немногочисленные заброшенные постройки напоминают о том, что когда-то остров был заселён полярниками
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В 1933 году экспедиция под руководством Отто Шмидта на судне «Челюскин, следовавшая из Мурманска во Владивосток, случайно обнаружила необитаемый остров в 50 милях к северо-западу от того места, где Иоганнесен нанес на карту остров Уединения. Экспедиция установила, что случайно обнаруженная земля и есть остров Уединения. В результате участники экспедиции сумели определить точные координаты острова, произвести съемку местности, таким образом остров появился на карте.
После ухода человека с острова Уединения медведи — единственные хозяева этих мест
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Остров Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Остров Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вид из окна
Александр Полегенько © ИА REGNUM
А уже через год на нём появилась первая полярная станция, которая функционировала последующие 62 года. Даже во время Великой Отечественной войны станция бесперебойно работала, полярники продолжали вести непрерывные наблюдения и проводить исследования. Но распад СССР привел к сворачиванию научной и военной деятельности по всей Арктике, в результате чего в конце 1996 года полярная станция была закрыта.
Заброшенная полярная станция на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Распад СССР привел к сворачиванию научной и военной деятельности по всей Арктике
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заброшенная постройка на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В конце 1996 года полярная станция на острове Уединения была закрыта и сотрудники станции покинули остров
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Разбросанный по острову металлолом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Разбросанный по острову металлолом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На долгие годы остров остался забытым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пустые бочки выбрасывает в Карское море
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пустые бочки выбрасывает в Карское море
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Остров Уединения сегодня
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Даже во время Великой Отечественной войны станция бесперебойно работала, полярники продолжали вести непрерывные наблюдения и проводить исследования
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возобновление работы станции имеет чрезвычайно важное значение для развития российской Арктики. От полученных данных зависит эффективность проводки судов по трассе Северного морского пути
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Брошенная техника
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Остров Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Остров Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
И вот спустя 26 лет, в августе 2022 года, на острове Уединения были возобновлены метеорологические наблюдения. Сотрудники Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды установили на острове автоматическую метеорологическую станцию (АМС), которая не требует постоянного обслуживания и присутствия людей. Электроэнергию АМС получает от солнечных батарей и ветрогенератора. Автоматические метеорологические станции состоят из датчиков, установленных на метеомачте и подключённых к боксу с логером (коммутатором). Датчики АМС производят наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, параметрами ветра.
В августе 2022 года на острове Уединения были возобновлены метеорологические наблюдения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сотрудники Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды установили на острове автоматическую метеорологическую станцию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Новая метеорологическая станция не требует постоянного обслуживания и присутствия людей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Датчики АМС производят наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, параметрами ветра
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Каждые три часа полученные данные передаются в центр сбора в Архангельске и далее транслируются в Гидрометцентр России.
Возобновление работы станции имеет чрезвычайно важное значение для развития российской Арктики. Наблюдательная сеть в этом районе очень редкая, от объема и точности получаемых на станции сведений зависит эффективность проводки судов по трассе Северного морского пути.
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