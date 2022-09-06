Нур-Султан, , 15:27 — REGNUM В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана был обнаружен новый лесной пожар. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Пожар ФБУ «Авиалесоохрана»

«Предварительная площадь пожара составляет 300 га. Ближайший населённый пункт — село Тоскаин, расположен в десяти километрах. Угрозы для него нет», — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, возгорание началось 5 сентября с травы и кустарника в лесничестве. В настоящее время на борьбу с огнём привлекли 114 спасателей и 17 единиц техники. Кроме того, используют вертолёты.

В пресс-службе отмечают, что тушение пожара осложнено тем, что лес горит в горной труднодоступной местности, куда получается добраться только пешком или на лошадях. Распространению огня способствует погода.

Стоит отметить, что в Казахстане также идет борьба с природными пожарами возле Алма-Аты и в Кустанайской области.

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