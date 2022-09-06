Лондон, , 15:27 — REGNUM Занимавшая пост министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Об этом 6 сентября сообщает Sky News.

Лиз Трасс (сс) U.S. Department of State

Ранее королева Елизавета II попросила «нового лидера Консервативной партии сформировать правительство». До этого она «любезно» приняла отставку Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании.

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Отметим, Лиз Трасс стала первым премьер-министром, который был назначен королевой в Шотландии, а не в Букингемском дворце, как того требует традиция.

После встречи с королевой новый премьер вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс была избрана главой правящей Консервативной партии, что автоматически означает назначение на пост премьер-министра страны. В ходе голосования за кандидатов на пост премьер-министра Великобритании она получила 81,3 тысячи голосов, в то время как её соперник Риши Сунак получил только 60,4 тысячи голосов.

Ранее 6 сентября подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей супругой Кэрри Джонсон покинул резиденцию правительства страны на Даунинг-стрит в Лондоне. До этого политик выступил с последней речью на посту главы британского правительства, в ходе которой выступил в поддержку своей преемницы на этом посту — главы МИД Британии Лиз Трасс, призвав членов консервативной партии забыть разногласия и объединиться вокруг неё.