Лондон, 6 сентября 2022, 15:27 — REGNUM Занимавшая пост министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Об этом 6 сентября сообщает Sky News.

Лиз Трасс
Лиз Трасс
(сс) U.S. Department of State

Ранее королева Елизавета II попросила «нового лидера Консервативной партии сформировать правительство». До этого она «любезно» приняла отставку Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании.

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Отметим, Лиз Трасс стала первым премьер-министром, который был назначен королевой в Шотландии, а не в Букингемском дворце, как того требует традиция.

После встречи с королевой новый премьер вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс была избрана главой правящей Консервативной партии, что автоматически означает назначение на пост премьер-министра страны. В ходе голосования за кандидатов на пост премьер-министра Великобритании она получила 81,3 тысячи голосов, в то время как её соперник Риши Сунак получил только 60,4 тысячи голосов.

Ранее 6 сентября подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей супругой Кэрри Джонсон покинул резиденцию правительства страны на Даунинг-стрит в Лондоне. До этого политик выступил с последней речью на посту главы британского правительства, в ходе которой выступил в поддержку своей преемницы на этом посту — главы МИД Британии Лиз Трасс, призвав членов консервативной партии забыть разногласия и объединиться вокруг неё.