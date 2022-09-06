Донецк, 6 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Артиллерийский обстрел Горловки со стороны ВСУ зафиксирован после полудня 6 сентября, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда калибра 155 миллиметров

Отмечается, что в 12:30 Никитовский район Горловки был обстрелян со стороны Дылеевки. По городу выпустили 6 снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Горловку из миномётов.

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