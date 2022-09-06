Кострома, 6 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В конкурсную документацию на определение организаций, которые будут обслуживать городские маршруты общественного транспорта с октября 2021 по июнь 2022 года в Костроме, внесли новые требования. Об этом со ссылкой на сайт государственных закупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Остановка в Костроме

Если раньше перевозчиков штрафовали только за неисполнение рейсов, то теперь к этому прибавятся наказания за невыход автобусов на линию в вечернее время и плохое содержание транспортных средств. За каждую ошибку перевозчика будут штрафовать дополнительно на 1000 рублей, если его контракт стоит не более 3 млн рублей и на 5000 рублей, если цена договора выше. По оценке специалистов управления городского пассажирского транспорта, за счёт этого общая сумма финансовых наказаний может вырасти вдвое — с 2,4 до 4-5 млн рублей в месяц.

Отдельно прописаны требования поддержания чистоты в салоне. Под нарушением понимается рваная обивка сидений, пятна, грязь, мусор в салоне.

«Подрядчик должен обеспечивать поддержание чистоты в салоне в течение всего времени работы транспортного средства на маршруте и требовать это от пассажиров. По окончании рейса во время технологического перерыва проводить уборку салона (в летнее время — влажную уборку)», — говорится в конкурсной документации.

Напомним, с 1 октября в Костроме начнёт действовать новая схема движения общественного транспорта. Количество маршрутов будет сокращено с 45 до 40, некоторые из маршрутов будут продлены и изменены. В 2023 году город ждёт транспортная реформа — полномочия по регулированию транспортной системы будут переданы с городского на региональный уровень, в городе будут работать больше автобусов большой вместимости (100 больших автобусов, всего на линии — 250 единиц транспорта), троллейбусное управление ликвидируют. Кроме этого, финансовые отношения с перевозчиками будут выстраиваться иным образом. Частники будут получать деньги не напрямую с пассажиров, а за количество пройденных километров. После июня 2023 года с перевозчиками заключат долгосрочные контакты на 7-летний срок.