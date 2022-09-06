Москва, 6 сентября 2022, 15:25 — REGNUM Проблемы с площадями для размещения производств актуальна. Особенно при наличии площадок с инфраструктурой, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, комментируя запуск в России промышленной ипотеки.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России запускает новый инструмент поддержки предприятий промышленности — это промышленная ипотека, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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