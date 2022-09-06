Москва, , 15:25 — REGNUM Проблемы с площадями для размещения производств актуальна. Особенно при наличии площадок с инфраструктурой, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, комментируя запуск в России промышленной ипотеки.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это одна из существенных проблем, которая не давала компании расширяться и в принципе запускать отдельные направления.

Для технологических компаний в целях стимулирования их деятельности такое решение позволит усилить деятельность, ускорить отдельные процессы.

В целом такое решение позволит улучшить позиции компаний и активизировать производственные процессы», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России запускает новый инструмент поддержки предприятий промышленности — это промышленная ипотека, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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