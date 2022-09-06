Москва, 6 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Энергетический кризис в ЕС сильно разгоняет инфляцию и существенно снижает доступные для других трат ресурсы домохозяйств (во многих странах заметно и довольно чувствительно растет стоимость коммунальных услуг). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Евросоюз

«ЕС привык жить в условиях низкой инфляции, поэтому тот рост, который сейчас наблюдается, является для европейцев очень болезненным, — сказал он. — Кроме того, есть чисто европейская проблема, связанная с высоким регулированием некоторых рынков (в частности, рынок коммунальных услуг в Европе довольно сильно зарегулирован), что уже привело к громким банкротствам. Компании столкнулись с проблемой того, что они покупают газ по рыночной цене, которая выросла почти в десять раз, а продают по регулированной цене, которая выросла незначительно. В Германии это вызвало банкротство нескольких социально значимых операторов».

По его словам, принятие жестких решений для борьбы с инфляцией и кризисом осложняется тем, что во многих европейских странах у власти находятся коалиционные правительства (правительства, которые формируются из представителей разных, порой противоположных политических взглядов).

«Если борьба с инфляцией затянется и будет слабой (кажется, что это основной сценарий), то есть шансы повторить довольно неприятный период мировой экономической истории, а именно стагфляцию 1970-х годов, которая длилась почти десятилетие, — сказал Хестанов. — Понятно, что мир сильно изменился, но стагфляция — это такое состояние экономики, которое будет сопровождаться высокой инфляцией, высоким уровнем безработицы и низкими темпами экономического роста, которые иногда могут быть даже отрицательными. Тогда цены на энергоносители были довольно высокие, поэтому, если сегодня повторится стагфляция по типу 1970-х годов, то, возможно, цены на энергоносители долгосрочно останутся высокими, что довольно неплохо для российского бюджета».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитиков Goldman Sachs Group по коммунальным услугам, счета за электроэнергию для европейских домохозяйств на пике вырастут на 2 триллиона евро в начале 2023 года.