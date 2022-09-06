Чебоксары, , 15:22 — REGNUM В столице Чувашии возросли тарифы на услуги муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Власти ссылаются на рост коммунальных затрат и содержание имущества. Об этом сообщается на сайте администрации Чебоксар.

Бег Иван Шилов © ИА REGNUM

С 5 сентября на 9% возросла плата на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями физической культуры и спорта. Чиновники поясняют, что подорожание связано с ростом затрат на закупку материальных запасов, увеличением расходов на коммунальные и транспортные услуги, содержание имущества, услуги связи «и т. д.».

Рост цен коснётся абонемента за 12 занятий в группе, тренировок в тренажёрном зале и в зале бокса. К примеру, для взрослых абонемент составит 2 866,7 рубля, для студентов и школьников — 2 006,69 рублей.

Также цены подняли за прокат спортивного инвентаря, посещение шахматно-шашечного отделения, крытого тренировочного катка и бассейна, за занятия в хоккейной коробке, на легкоатлетических дорожках, лыжной трассе, в стрелковом тире и других спортивных объектах.

Ранее тарифы на спортивные услуги повышали в Чебоксарах в апреле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чебоксарах с 1 сентября 2022 года увеличили тарифы на платные услуги, которые оказывают муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Читайте ранее в этом сюжете: Услуги учреждений дополнительного образования Чебоксар станут дороже