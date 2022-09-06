Белград, , 15:45 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич проинформировал посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко о ходе диалога Белграда и Приштины. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба президента Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич с послом России Александром Боцан-Харченко Predsednik.rs

Вучич также рассказал российскому дипломату о том, какие шаги Сербия предпринимает для того, чтобы уменьшить последствия односторонних решений Приштины, направленных против интересов косовских сербов.

Президент Сербии подчеркнул, что Белград все еще считает диалог с албанскими сепаратистами трудным, но единственным способом поиска компромиссного решения косовского вопроса.

Боцан-Харченко со своей стороны передал Вучичу мнение министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу геополитической ситуации в регионе и будущего сербско-российских отношений, говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера.

Во время встречи президент Сербии и посол Российской Федерации также обсудили ряд вопросов двухстороннего сотрудничества, в том числе сотрудничество в энергетической сфере.

Напомним, что албанские сепаратисты в Приштине планировали запретить с 1 сентября использование сербских удостоверений личности на территории Косово и Метохии. Против этого решения выступили сербы, проживающие на севере края. Президент Сербии Александр Вучич согласился с тем, что сербские власти разрешат гражданам с документами сепаратистского Косово свободно пересекать административную линию с центральной Сербией, если такое же право сохранится за сербами, проживающими на севере южного сербского края.