Мадрид, , 15:21 — REGNUM Испанские власти направили самолёт с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии, предназначенными для войск киевского нацистского режима. Об этом сообщает пресс-служба правительства Испании.

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«Сегодня утром самолет T-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос под Мадридом с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии для [киевского режима]», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее из Испании вылетели ещё четыре рейса с боеприпасами для киевского нацистского режима.