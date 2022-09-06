Москва, , 15:20 — REGNUM Вьетнам становиться одним из заметных игроков мирового рынка в Юго-Восточной Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Мука Александр Погожев © ИА REGNUM

«Емкость национального рынка продовольствия расширяется достаточно высокими темпами по причине роста численности населения и экономического потенциала страны в целом.

Население Вьетнама ежегодно прибавляет более 1 млн человек, на данный момент общая численность населения составляет более 100 млн человек.

Высокие темпы роста импорта пшеницы во Вьетнам обусловлено не только увеличением спроса на внутреннем рынке, но и тем, что Вьетнам становится одним из основных экспортеров муки и других продуктов переработки пшеницы в регионе, то есть на рынке продовольствия Вьетнам становится стратегическим партнером России в этом регионе.

Как и многие другие страны Юго-Восточной Азии, Вьетнам для России становится привлекательным рынком для экспорта не только зерновых, но и других видов продовольственного сырья.

Вероятно, поставки пшеницы во Вьетнам из России в ближайшей перспективе будет увеличиваться значительными темпами на фоне санкция и ограничения поставок в европейские страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского минсельхоза Сергей Левин заявил, что Россия заинтересована в расширении пшеницы во Вьетнам, а также другой сельскохозяйственной продукции.

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