Москва, 6 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Вьетнам становиться одним из заметных игроков мирового рынка в Юго-Восточной Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Александр Погожев ИА REGNUM Мука

«Емкость национального рынка продовольствия расширяется достаточно высокими темпами по причине роста численности населения и экономического потенциала страны в целом.

Население Вьетнама ежегодно прибавляет более 1 млн человек, на данный момент общая численность населения составляет более 100 млн человек.

Высокие темпы роста импорта пшеницы во Вьетнам обусловлено не только увеличением спроса на внутреннем рынке, но и тем, что Вьетнам становится одним из основных экспортеров муки и других продуктов переработки пшеницы в регионе, то есть на рынке продовольствия Вьетнам становится стратегическим партнером России в этом регионе.

Как и многие другие страны Юго-Восточной Азии, Вьетнам для России становится привлекательным рынком для экспорта не только зерновых, но и других видов продовольственного сырья.

Вероятно, поставки пшеницы во Вьетнам из России в ближайшей перспективе будет увеличиваться значительными темпами на фоне санкция и ограничения поставок в европейские страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского минсельхоза Сергей Левин заявил, что Россия заинтересована в расширении пшеницы во Вьетнам, а также другой сельскохозяйственной продукции.

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