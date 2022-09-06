Уфа, 6 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Центр поддержки технологий и инноваций открыли в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что цент был открыт в Уфе на базе научно-исследовательского и проектного института «ПЕГАЗ».

"Центр поддержки технологий и инноваций станет структурой, где предприниматели республики смогут получать квалифицированную помощь, правовую и техническую поддержку в области прав интеллектуальной собственности, станет эффективной и востребованной платформой для новаторов и товаропроизводителей региона, поможет продвигать результаты интеллектуальной деятельности как в России, так и за рубежом», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра промышленности, энергетики и инноваций регионаАлександра Шельдяева.

Отмечается, что создание сети таких центров является международным проектом, который в 2009 году инициировала всемирная организация интеллектуальной собственности для содействия наращиванию инновационного потенциала стран и регионов.