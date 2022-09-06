Волгоград, 6 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Провести проверку состояния Комсомольского путепровода и близлежащих домов просят представители ОНФ в Волгограде. Дефекты моста предположительно могут свидетельствовать о некачественно проведённых ремонтных работах, заявили 6 сентября региональные активисты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арматура монолитной конструкции

Ремонтом Комсомольского моста в 2015 году занялась ростовская фирма «Аваль-Строй». Из областного бюджета было выделено порядка 300 млн рублей, работы выполнили на 260 млн рублей, подрядчик «забыл» про лестничные сходы, примыкание выездов к мостовому переходу и штукатурку пролётов. Из-за выявленных многочисленных дефектов в 2017 году мэрия Волгограда отстранила компанию от проведения работ. Заканчивал ремонт моста другой подрядчик, при этом после открытия движения от вибраций покрылись трещинами близлежащие многоквартирные дома.

«В ходе рейда мы разговаривали с людьми. И они говорят, что постоянно частицы моста отваливаются, падают на автомобили. Они могут также упасть на людей и привести к самым трагичным последствиям. Это недопустимо. Но городские власти вот уже несколько лет не обращают внимания на жалобы волгоградцев. Срок гарантии отремонтированного Комсомольского моста составляет восемь лет. Мы считаем, что подрядчик обязан исправить все свои недочёты, сделанные в ходе ремонтных работ», — отметил член регионального штаба ОНФ Эдгар Петросян.

Активисты обратились в областную прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку состояния моста и близлежащих домов.