В Волгограде активисты ОНФ просят прокуратуру проверить мост
Волгоград, 6 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Провести проверку состояния Комсомольского путепровода и близлежащих домов просят представители ОНФ в Волгограде. Дефекты моста предположительно могут свидетельствовать о некачественно проведённых ремонтных работах, заявили 6 сентября региональные активисты.
Ремонтом Комсомольского моста в 2015 году занялась ростовская фирма «Аваль-Строй». Из областного бюджета было выделено порядка 300 млн рублей, работы выполнили на 260 млн рублей, подрядчик «забыл» про лестничные сходы, примыкание выездов к мостовому переходу и штукатурку пролётов. Из-за выявленных многочисленных дефектов в 2017 году мэрия Волгограда отстранила компанию от проведения работ. Заканчивал ремонт моста другой подрядчик, при этом после открытия движения от вибраций покрылись трещинами близлежащие многоквартирные дома.
Активисты обратились в областную прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку состояния моста и близлежащих домов.