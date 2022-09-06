Петрозаводск, 6 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Власти Республики Карелия и Санкт-Петербурга договорились об активизации сотрудничества двух регионов в экономической, культурной и туристической сферах, а также о реализации других совместных проектов. Об этом стало известно по результатам встречи 6 сентября главы Карелии Артура Парфенчикова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который прибыл в республику во главе официальной делегации Северной столицы.

gov. karelia.ru Александр Беглов и Артур Парфенчиков

Как отметили в пресс-службе главы Республики Карелия, месяц назад два региона подписали соглашение о сотрудничестве на пять лети и уже начали работу по его реализации. Кроме того, подготовлены новые соглашения в сфере культуры, телекоммуникаций, охраны окружающей среды, экономики и инвестиций.

«Мы понимаем, сколько нам может дать потенциал Санкт-Петербурга во всех сферах. Со своей стороны Карелия готова предложить Северной столице интересные идеи», — заявил Артур Парфенчиков.

В свою очередь губернатор Петербурга высоко оценил успехи, которых Карелия достигла за последние годы, в объемах промышленного производства, валового регионального продукта, здравоохранении, образовании и туризме. «Мы радуемся за успехи республики и готовы ей помогать», — сказал Александр Беглов.

В рамках визита петербургской делегации в Петрозаводске проходит бизнес-форум Санкт-Петербурга и Республики Карелия. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в рамках форума подписаны соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палатой и правительством Республики Карелия, а также соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палатой и Карельским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Кроме того, Карельская государственная филармония договорилась о сотрудничестве с Государственной академической Капеллой Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским ГБУК «Петербург-концерт».

Оба региона продолжат сотрудничество в рамках проекта «Серебряное ожерелье», будут развивать школьный и образовательный туризм.

В ходе визита представители делегации Санкт-Петербурга посетят в Карелии деревообрабатывающий комбинат «Калевала», Центр пожарной роботехники «ЭФЭР», верфь деревянного судостроения «Варяг» и другие предприятия.