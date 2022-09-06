Берлин, , 15:17 — REGNUM Германия всегда платила России слишком большую цену за газ, ослабляя национальную безопасность, даже, когда рыночная цена была выгодной. Об этом 6 сентября заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая в МИД.

Анналена Бербок

«Важно признать, если учитывать, что ждёт нас в будущем, в действительности мы никогда не получали дешёвый газ от России», — сказала Бербок.

По её мнению, покупка российского голубого топлива по выгодным ценам сделала экономику Германии зависимой, что привело к обмену инфраструктурами и создало определённые риски.

«Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счёт нашей национальной безопасности», — добавила глава немецкой дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что страны Европы не смогут отказаться от российского газа даже к 2027 году.

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