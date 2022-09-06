Владивосток, , 15:17 — REGNUM Соглашение по переходу в расчётах за поставляемый в Китай природный газ из РФ на рубли и юани подписали российская компания «Газпром» и национальная нефтегазовая корпорация КНР CNPC. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Газпрома.

Юань и рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в рамках Восточного экономического форума состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна в режиме видео-конференц-связи.

«В ходе встречи подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному Договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту — газопроводу «Сила Сибири». В частности, зафиксирован переход на осуществление расчётов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил, что введённые западными странами санкции влияют на сотрудничество России с традиционными партнёрами на Ближнем Востоке, что стимулирует активнее работать над переходом на взаиморасчёты в национальных валютах.