Воронеж, , 15:15 — REGNUM Российский музыкальный редактор Лена Гликсон получила статуэтку «Эмми» за монтаж звука в сериале «Очень странные дела». Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

Гликсон победила в номинации «Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала». Подобную награду девушке принесла работа над эпизодом четвёртого сезона шоу.

Напомним, Лена Гликсон родилась в Воронеже, где впоследствии окончила Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей. Позднее она продолжила обучение в Музыкальном колледже Беркли по направлению «Кинокомпозиция». В настоящий момент Гликсон работает в США в качестве музыкального редактора.

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