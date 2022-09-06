Воронеж, 6 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Российский музыкальный редактор Лена Гликсон получила статуэтку «Эмми» за монтаж звука в сериале «Очень странные дела». Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

Гликсон победила в номинации «Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала». Подобную награду девушке принесла работа над эпизодом четвёртого сезона шоу.

Напомним, Лена Гликсон родилась в Воронеже, где впоследствии окончила Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей. Позднее она продолжила обучение в Музыкальном колледже Беркли по направлению «Кинокомпозиция». В настоящий момент Гликсон работает в США в качестве музыкального редактора.