Москва, , 15:15 — REGNUM Всего две страны Африки имеют и запасы газа и возможности успешно экспортировать СПГ — Алжир с запасами в 4,34 трлн кубометров и Нигерия с 6 трлн кубометров, недоказанные — в 17 трлн кубометров, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доли обеих стран, что из Нигерии что из Алжира в европейском импорте газа итак растёт по разным подсчетам от 60% до 80% всех поставок, такая зависимость не сильно устраивает, так есть опасения что ЕС потребует как в случае с Норвегией когда она увеличила поставки столкнулась с демпингом на цены.

С другой стороны Нигерия входит в ОПЕК+ и имеет ограничения на экспорт нефти. Последние сделки по газу в ЕС дошли до австралийских СПГ который идёт в Великобританию. Газ, конечно, же дорогой СПГ и хочется его поменять на американский.

В ЕС идут закупки плавучих установок и уже зафрахтовали перевозчиков для безопасной регазификации СПГ в море и подачи топлива в наземные системы. Но стратегия ЕС скупать все, что можно может обернуться кризисом.

Да, Европа может себе позволить выжить в трудные времена, скупая все что есть на рынке по более высокой цене. Скорее всего, это сейчас происходит и по продуктам. Возможно ЕС сейчас скупает мировые запасы пшеницы и т.д. в резерв «на всякий случай» по более высоким ценам.

У самой Европы для необходимых объемов поставок СПГ-танкеров, которые могли бы перевозить топливо на большие расстояния нет. В мире курсирует около 500 танкеров СПГ и спрос на них сейчас высокий.

Даже договорившись на новые контракты с экспортёрами газа свободную «доставку» надо ещё поискать. Очевидно, что ЕС придётся строить свои танкеры, а вместе с их строительством сильно вырастет спрос на металл, что потянет вверх стоимость европейского производства.

Или придётся брать металл для переработки с кораблей, что сейчас находят на высыхающих Европейских реках», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

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