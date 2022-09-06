Москва, , 17:20 — REGNUM На пенсии у пожилых людей, как правило, появляется много свободного времени. Раскрыть внутренний потенциал и ощутить свою востребованность помогает «серебряное» волонтерство. Добровольчество активно поддерживается государством. Так, в рамках национального проекта «Демография» проходит Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия, проекты которого в том числе направлены на развитие и поддержку «серебряного» волонтерства. Старт очередного, третьего Всероссийского отбора, — в октябре 2022 года. А еще можно принять участие во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой», прием заявок продлили до 12 сентября. Впервые общий грантовый фонд конкурса составит 50 млн рублей.

Участники проекта «Московское долголетие» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой»

Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой» — одно из важных событий в сфере «серебряного» добровольчества и уникальная инициатива, организованная Ассоциацией волонтерских центров совместно с благотворительным фондом «Память поколений» при поддержке Росмолодежи, Министерства труда и социальной защиты РФ и АНО «Национальные приоритеты». Конкурс направлен на поддержку волонтерских центров и социальных проектов с целью развития добровольческого движения среди старшего поколения, раскрытия их потенциала, содействия в самореализации и улучшения качества жизни как самих «серебряных» волонтеров, так и всего общества в целом.

В 2022 году Всероссийский конкурс проводится по двум направлениям: «Добро. Центры #МолодыДушой» — для юридических лиц, «Социальные проекты» — для физических лиц. «Социальные проекты» включает четыре номинации: «Доброе сердце», «Профессиональная траектория», «Когнитивное здоровье старшего поколения» и «Память поколений».

«Волонтерство востребовано не только среди молодёжи, но и среди людей старшего возраста — их опыт и знания бесценны, а вклад в пользу общества стал все более заметен за последние несколько лет. В этом году нам удалось увеличить грантовый фонд, который впервые составит 50 млн. руб. Это позволит поддержать лучшие инициативы и способствовать развитию социальной активности среди возрастных граждан», — отметил председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Размер призовых грантов для физических лиц в этом году составит до 300 тыс. рублей и до 2 млн рублей — для юридических. Также победители получат методологическую и образовательную поддержку: пройдут обучение у ведущих экспертов в области «серебряного» волонтерства и сопровождение проекта со стороны организаторов и партнеров конкурса. Такая поддержка формирует и поддерживает развитие сообществ среди людей старшего поколения, в том числе, в малых городах, отдаленных селах; повышает качество жизни через восстановление и поддержание социальных связей через волонтерскую деятельность.

«Достигая пожилого возраста, люди еще больше хотят ощущать свою значимость и причастность к важным событиям. Именно благодаря движению «серебряных» волонтеров национального проекта «Демография» наши пожилые родственники могут найти себя после выхода на пенсию. Те, кто работает с «серебряными» волонтерами отмечают, что они всегда ответственны и организованны. Для них это не просто развлечение — это настоящая работа, к которой добровольцы относятся со всей серьезностью. Поэтому очень важно, чтобы движение развивалось, а участников поощряли», — поделилась генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Уже есть ростки «серебряных» волонтеров, таких активных людей, которые своим примером показывают, что можно быть активным, что не нужно сидеть дома, что можно заниматься добрым, полезным и нужным делом. И каждый из вас — это не только пример для других людей старшего возраста, которые пока еще не осознают значимость волонтерской деятельности, но пример для всего общества», — считает руководитель федеральной программы «Молоды душой» Юлия Мальцева (г. Москва).

Подать заявку на участие можно до 12 сентября включительно на официальном сайте конкурса: https://contests.dobro.ru/md. Далее экспертная комиссия будет оценивать поданные заявки. Онлайн и офлайн защиты проектов финалистами конкурса пройдут в период с 18 сентября по 2 октября 2022 года. Итоги конкурса будут подведены в период с 3 по 4 октября 2022 года. Награждение победителей состоится на VI Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев, который пройдет с по 1 по 4 октября в Ростове-на-Дону.

Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия

Ежегодно с 2020 года при поддержке национального проекта «Демография» проходит Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия. В 2021 году из 689 заявок эксперты отобрали 112 финалистов и определили 20 победителей, чьи практики получили поддержку в продвижении и рекомендованы для тиражирования по всей стране. Самой популярной номинацией среди финалистов конкурсного отбора стала «Активная жизнь» — для практик, направленных на привлечение людей от 50 лет и старше к активному участию в жизни общества, волонтерству и социальных проектах.

Например, клуб «Мужской экипаж» — проект из Ульяновской области, финалист Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия 2021 года. Его цель — помочь мужчинам 55+ вести активный образ жизни, заниматься спортом, творчеством и почувствовать свою востребованность за счет вовлечения в волонтерскую деятельность.

В отличие от более активных сверстниц, мужчины зачастую не могут найти себе дело по душе и переходят в режим пассивного существования на диване перед телевизором. Но это не единственный возможный сценарий, уверены участники клуба «Мужской экипаж».

«Мужчинам при выходе на пенсию непросто справиться со сменой социального статуса, скукой и одиночеством. Клуб «Мужской экипаж» помогает им самоорганизоваться и продолжать вести активный образ жизни», — рассказывает заведующая организационно-методическими отделением Центра социального обслуживания населения «Гармония» Елена Ладышкина.

Волонтерская деятельность — одно из важных направлений работы клуба. Участники «Мужского экипажа» передают свои знания и опыт молодым людям с ограниченными возможностями и детям с особенностями развития во время совместных занятий спортом, творчеством и ремеслами, поддерживая связь поколений. За каждым ребенком закрепляется наставник — участник клуба, который работает по выбранному творческому направлению. Систематическое общение с волонтерами-наставниками помогает детям развить навыки общения, самореализоваться, найти увлечение по душе.

Таким образом, им становится проще адаптироваться в обществе и реализовать личный потенциал. Волонтеры клуба активно участвуют в мероприятиях для детей: спортивный «Звездный час», театрализованное представление «В гостях у сказки», различные оздоровительные проекты, беседы. Наставники-волонтеры проводят мастер-классы для ребят с особенностями развития: «Аппликация для мамы», «Выжигание по дереву», «Учимся играть в шахматы», «Цветник на моем окне» и др.

Во время совместных мероприятий дети и подростки приобретают новые знания и умения, полезные навыки, укрепляют здоровье. В свою очередь наставники понимают, что их опыт востребован обществом. И это повышает самооценку мужчин старшего поколения, улучшает их настроение и самочувствие.

В городе Бийске Алтайского края, чтобы помочь преодолеть пожилым людям чувство одиночества, специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения разработали проект, в котором через систему культурно-досуговых и социально-реабилитационных мероприятий люди старшего поколения могут получить новые знания, навыки, найти единомышленников, реализовать свой потенциал и открыть для себя перспективы активного долголетия.

«Мы предлагаем обрести новый смысл продуктивной жизни и найти себя в «серебряном» волонтерстве», — рассказывает заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения города Бийска Светлана Докучаева.

Практика «Жить активно — мыслить позитивно: продолжение» — также финалист Всероссийского отбора 2021 года. В проекте есть несколько направлений: «Быть модной и красивой — просто. 55+», «Я здесь родился — я здесь живу», «Первая помощь себе и соседям», «Финансовая грамотность — путь к достатку» и «Движение — это жизнь».

Пенсионерка Галина Бахаева живет одна. Говорит, что «общается» в основном с телевизором, а из-за недостатка физической активности и внимания начало «скакать» давление.

«О проекте «Жить активно — мыслить позитивно» Галина узнала из городской газеты. Уже после первой экскурсии, на которой она общалась с ровесниками, женщина стала сама инициировать встречи и мероприятия. Она присоединилась к движению «серебряных» волонтеров и активно участвует в социальных проектах. «Еще полгода назад я думала, что так и буду доживать свою жизнь, скучно и однообразно, ведь у детей свои проблемы, свои радости… Но теперь я понимаю, что могу еще быть нужной и полезной, главное — не надо бояться что-то менять!» — радуется Галина.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Демография» касается практически всех граждан России. Поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.