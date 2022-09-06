Тюмень, 6 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Тюменской области внесение изменений и дополнений в требования к школьной форме — это компетенция управляющих советов и родительских комитетов учебных учреждений. Об этом заявил заместитель главы региона, директор тюменского департамента образования и науки Алексей Райдер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

«Ещё с 1 сентября 2013 года, когда вступила в силу новая норма закона «Об образовании» о введении единых требований к школьной форме, все школы Тюменской области провели работу по выработке на уровне коллектива педагогов и родителей требований к одежде школьников», — напомнил Алексей Райдер.

Результатом обсуждений каждая школа закрепила в своём уставе требования к школьной форме решениями управляющих советов, советов родителей и иными органами управления общеобразовательными организациями.

«Одним из ключевых принципов при определении единых требования был принцип «светского характера образования», закреплённый в ст.3 Федерального закона «Об образовании». В соответствии с ним, одежда обучающихся в стенах общеобразовательной организации не может иметь никакой религиозной или атеистической пропаганды, должна быть комфортной и удобной для обучающихся и соответствовать общепринятым нормам делового стиля», — пояснил директор департамента образования и науки Тюменской области.

Любые возникающие вопросы, требующие корректировки установленных в школьном уставе норм, в частности и в элементах школьной формы обучающихся, могут быть внесены только путём коллективных обсуждений.

Что и произошло в школе №88 Тюмени, где сперва директор школы не пустила школьницу в традиционном мусульманском платке (хиджабе) на занятия. Потом, после широкого общественного обсуждения, стороны пришли к единому решению, допустив ношение хиджаба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент с недопущением пятиклассницы в хиджабе произошёл 2 сентября и разрешился 5 сентября путём соглашения между школьным правлением и родителями ребёнка.