Токио, 6 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Решение России прекратить действие соглашения об облегчённом посещении японцами Южных Курил несправедливо и неприемлемо, полагает премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом он заявил 6 сентября в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Японский премьер отметил, что санкции, направленные на сдерживание России, применены из-за действий Москвы в отношении б. УССР, и Токио «решительно протестует» против последнего решения РФ по Курилам.

«Данное решение чрезвычайно несправедливо и абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Кисида.

Он добавил, что текущее состояние японо-российских отношений не подходит для «каких-либо обменов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия в ответ на антироссийскую политику Токио отменила режим безвизовых поездок для граждан Японии, желающих посетить южные Курильские острова. Также Москва отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

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