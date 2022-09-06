Бердянск, Бывш. УССР, , 15:08 — REGNUM Взрыв прогремел в центральной части Бердянска. Об этом 6 сентября сообщил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Взрыв ГУ МЧС РФ по Чеченской республике

«В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов отметил, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и пообещал сообщить подробности инцидента позднее. При этом она также прикрепил к своему сообщению фотографию, на которой виден поднимающийся над жилыми домами в Бердянске дым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину за дискредитацию Вооружённых сил РФ.