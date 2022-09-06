Бердянск, Украина, 6 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в центральной части Бердянска. Об этом 6 сентября сообщил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

ГУ МЧС РФ по Чеченской Республике Взрыв

«В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов отметил, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и пообещал сообщить подробности инцидента позднее. При этом он также прикрепил к своему сообщению фотографию, на которой виден поднимающийся над жилыми домами в Бердянске дым.

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