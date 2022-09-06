Владивосток, 6 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. У России есть партнёры для развития туризма на международном уровне. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Укрепление позиций России в сфере туризма на международной арене — вы знаете, наша страна вышла из Всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг. В то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики, и понимаем, какую огромную роль он играет в выстраивании партнёрства и взаимопонимании между странами и народами», — заявил Путин.

«В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Партнёров достаточно. И у многих из них есть желание работать с Россией», — указал он.