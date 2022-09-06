Москва, 6 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Сложившаяся социально-экономическая конъюнктура, а также, конечно же, непростая политическая ситуация определенно заставляют руководство страны обратить пристальное внимание на внутренние механизмы перспективного развития. И, безусловно, создание сети национальных туристических кластеров крайне важно, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель Кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Артём Кирка.

Дальний Восток России

«Россия обладает беспрецедентным потенциалом в туристической сфере, учитывая обширную географию нашей страны, а также обилие культурно-исторических точек притяжения туристического трафика.

В этом плане Дальний Восток с его уникальными природными особенностями, безусловно, представляет огромный интерес для россиян. Но, к сожалению, здесь мы сталкиваемся с рядом проблем, решение которых либо крайне затруднительно, либо может занять весьма продолжительное время.

В первую очередь здесь следует отметить высокие логистические расходы. На текущий момент в России не существует доступных для среднестатистического россиянина способов добраться до Дальневосточного региона — стоимость авиабилетов на двух человек, к примеру, из Москвы до Владивостока и обратно в целом сравнима с ценой отдыха в отеле среднего ценового сегмента на черноморском побережье, а если речь идёт про полноценную семью, то сумма вообще становится запредельной.

В этом плане, государство, помимо реализации инвестиционных проектов, должно, конечно, подумать и об их транспортной доступности для широких слоев населения, возможно на основе механизмов субсидирования авиаперевозок или расширения программы туристического кэшбека.

Вторая проблема вытекает из первой — пока совершенно не ясно, что будет с российской отраслью гражданской авиации на отрезке ближайших 2-3 лет, как быстро мы сможем обрести независимость от импортных комплектующих, учитывая тот факт, что львиную долю российского парка составляют иностранные машины.

Рано или поздно при условии сохранения санкционного давления на Россию и отсутствии альтернатив потенциальные риски техногенного характера начнут оказывать весьма существенное влияние на авиаперевозки и не только в ценовом контексте.

Также пока не до конца ясно, как и насколько эффективно будет решаться вопрос с инфраструктурой и, безусловно, сервисом.

Остаётся надеяться на то, что государство обеспечит решение обозначенных проблем в ближайшей перспективе и создаваемые туристические центры будут принимать гостей из всех регионов страны по доступной цене и с высоким уровнем сервиса», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что на территории Дальневосточного федерального округа появятся 12 новых курортов.

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